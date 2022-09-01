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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

"Молдовагаз" в сентябре будет закупать газ по $1883 за тысячу кубометров

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Закупочная цена российского газа для Молдавии в сентябре составит $1882,78 за 1 тысячу кубометров, сообщил в Telegram председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан.

В августе цена газа для Молдавии составляла $1458,9.

В августе у "Молдовагаза" возникли проблемы с выплатой аванса "Газпрому", поскольку тарифы для потребителей не покрывали закупочных цен газа у "Газпрома" и поскольку бытовые потребители рассчитываются с "Молдовагазом" за потребленный газ в следующем месяце. Российская компания в порядке исключения согласилась предоставить небольшую отсрочку. После этого комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии приняла решение о закупке у "Молдовагаза" 10 млн кубометров газа на формирование государственного резерва общей стоимостью $16,7 млн. Благодаря этим средствам "Молдовагаз" смог выплатить аванс за август.

Молдовагаз Газпром Молдавия Вадим Чебан
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