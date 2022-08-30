Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

"Молдовагаз" сообщил об оплате "Газпрому" аванса за август

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - "Молдовагаз" оплатил "Газпрому" $16,74 млн за газ, поставленный в первой половине августа. Об этом сообщил председатель правления молдавской компании Вадим Чебан в своем telegram-канале во вторник.

"Это стало возможным благодаря вчерашнему решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям Молдавии, согласно которому Energocom закупит у "Молдовагаз" 10 млн кубометров газа", - написал Чебан.

"Газпром" в середине августа отсрочил платеж "Молдовагаза" до 1 сентября.

Ранее министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну сообщил, что молдавское госпредприятие Energocom закупит у "Молдовагаза" 10 млн кубометров газа, общая стоимость сделки – $16,6 млн. "Эта транзакция также позволит "Молдовагазу" заплатить аванс за август до 1 сентября", - отметил Спыну.

"Молдовагаз" отмечал, что не сможет рассчитаться с "Газпромом" в середине августа авансом, за потребленный газ в первой половине месяца. Это связано с тем, что тарифы для потребителей в Молдавии не покрывают закупочных цен "Молдовагаза" у "Газпрома". Кроме того, бытовые потребители рассчитываются с "Молдовагаз" за потребленный газ в следующем месяце.

Молдовагаз Газпром
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Херсонской области отключилось электроснабжение

Sony создала подразделение разработки игр для мобильных телефонов

Sony создала подразделение разработки игр для мобильных телефонов

Забастовка железнодорожников в Утрехте парализовала движение в Нидерландах

Забастовка железнодорожников в Утрехте парализовала движение в Нидерландах

Иракский богослов ас-Садр призвал сторонников прекратить протесты в Багдаде

Иракский богослов ас-Садр призвал сторонников прекратить протесты в Багдаде

Главный экономист ЕЦБ высказался за повышение ставки "небольшими шагами"

Главный экономист ЕЦБ высказался за повышение ставки "небольшими шагами"
Военная операция на Украине

Военные РФ заявили о больших потерях ВСУ на Николаево-Криворожском и других направлениях

Число погибших во время протестов в Ираке выросло до 30

Пандемия коронавируса

Число случаев COVID-19 в мире превысило 601,5 млн

Число случаев COVID-19 в мире превысило 601,5 млн

Brent подешевела до $104,3 за баррель

Brent подешевела до $104,3 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 30 августа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });