"Молдовагаз" сообщил об оплате "Газпрому" аванса за август

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - "Молдовагаз" оплатил "Газпрому" $16,74 млн за газ, поставленный в первой половине августа. Об этом сообщил председатель правления молдавской компании Вадим Чебан в своем telegram-канале во вторник.

"Это стало возможным благодаря вчерашнему решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям Молдавии, согласно которому Energocom закупит у "Молдовагаз" 10 млн кубометров газа", - написал Чебан.

"Газпром" в середине августа отсрочил платеж "Молдовагаза" до 1 сентября.

Ранее министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну сообщил, что молдавское госпредприятие Energocom закупит у "Молдовагаза" 10 млн кубометров газа, общая стоимость сделки – $16,6 млн. "Эта транзакция также позволит "Молдовагазу" заплатить аванс за август до 1 сентября", - отметил Спыну.

"Молдовагаз" отмечал, что не сможет рассчитаться с "Газпромом" в середине августа авансом, за потребленный газ в первой половине месяца. Это связано с тем, что тарифы для потребителей в Молдавии не покрывают закупочных цен "Молдовагаза" у "Газпрома". Кроме того, бытовые потребители рассчитываются с "Молдовагаз" за потребленный газ в следующем месяце.