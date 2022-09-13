Кишинев готовится к возможному прекращению поставок газа "Газпромом"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну считает, что существуют риски прекращения поставок в страну газа российским "Газпромом". Поэтому правительство готовится к такому сценарию, сказал он на брифинге.

"У меня есть очень большие сомнения насчет продолжения поставок газа со стороны "Газпрома" - основного поставщика газа в Молдавию. Такие сомнения существуют еще с августа, а потому правительство готовится к возможному прекращению поставок, закупает объемы газа для резерва, закупает мазут, увеличивает запасы угля, реализует программу предоставления дров населению", - рассказал он.

Ранее Спыну заявлял, что "Газпром" не согласился продлевать срок проведения аудита долга "Молдовагаза" после 1 октября, и отметил, что он "из бесед с Алексеем Миллером не понял, продолжатся ли поставки газа в Молдову после 1 октября".

В понедельник президент Молдавии Майя Санду заявила в телеэфире, что "Россия может найти повод для прекращения поставок газа". По ее словам, с 1 октября страна должна перейти на другую формулу расчета цены по действующему контракту с "Газпромом", и цена станет "намного меньше".

"Именно поэтому "Газпром" может отказаться от контракта, прекратить или ограничить поставку газа. Возможное прекращение поставок после 1 октября из-за срыва сроков аудита "Молдовагаз" является лишь формальным поводом. Это не может быть причиной. Это не дата в протоколе, которую можно было бы связать с тем, что сейчас нет этих соглашений по реструктуризации долгов", - отметила Сенду.

"Молдовагаз" и "Газпром" подписали пятилетний контракт на поставку газа, который вступил в силу с 1 ноября 2021 года. Цена поставляемого "Газпромом" газа для Молдавии составила $450 за 1 тысячу кубометров в ноябре 2021 года, в декабре - $550, в январе 2022 года - $647, в феврале - $564, в марте - $547, в апреле - $1193, в мае - $920, в июне - $880, в июле - $980, в августе - $1458,5, в сентябре - $1883.

Согласно протоколу, молдавская сторона должна была провести аудит долга "Молдовагаза" (который, по мнению российской стороны, составляет $709 млн) и представить результаты до 1 мая 2022 года, чтобы стороны могли подписать соглашение об урегулировании задолженности в течение пяти лет. Тендер по отбору аудитора Молдавия провести в срок не успела, а в августе подписала соглашения с двумя зарубежными компаниями. Предполагается, что результаты аудита будут известны в начале 2023 года.