В Еврокомиссии довольны заполнением газохранилищ Европы к зиме

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии удовлетворены тем, как страны Евросоюза заполняют газохранилища к предстоящей зиме, но считают, что ослаблять усилия еще рано, заявил на брифинге представитель ЕК Тим Макфи.

По его словам, в среднем по Европе газохранилища заполнены больше чем на 80%, хотя по регламенту этот уровень должен быть достигнут к 1 ноября. Он призвал страны Европы продолжить работу в этом направлении.

"У нас нет особой обеспокоенности. Даже те страны, которые еще не достигли 80%, над этим работают, и мы побуждаем все государства-члены продолжать наполнять хранилища в перспективе зимы", - сказал Макфи.

Руководитель службы официальных представителей ЕК Эрик Мамер счел необходимым напомнить, что "запасы газа в одной из стран ЕС предназначены не только для снабжения этой единственной страны". Он отметил, что некоторые страны союза вынуждены рассчитывать на возможности запасов в хранилищах других государств-членов.