Хранилища Европы в понедельник заполнятся газом до 80%

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Средний уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы в понедельник достигнет отметки в 80%. Это событие, без сомнения, будет иметь не только техническое, но и большое политическое звучание.

Данные о состоянии ПХГ, нормативы запасов в которых теперь регулируются законом, сейчас являются одним из важнейших экономических и политических индикаторов для региона, отражая способность руководства ЕС обеспечивать энергетическую безопасность. С этого года ЕС ввел жесткое регулирование использования подземных хранилищ. К началу сезона отбора в 2022 году запасы должны быть не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие годы – 90%.

На последнюю отчетную дату (27 августа) запасы дошли до 79,36%. Темп закачки газа в этом сезоне хорошо известен по предыдущим дням и неделям - 0,3 процентных пункта в будний день и 0,4 п.п. в выходной. Таким образом, по итогу газовых суток 29 августа европейские подземки достигнут уровня в 80%. Запасы в ЕС в этом сезоне формируются по самым дорогим ценам за историю газовой отрасли. Впрочем, политики уже говорили, что интенсивное аккумулирование запасов продолжится.

На данный момент превысили уровень 80% запасы в хранилищах Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Германии, Италии, Польши, Португалии и Испании.

На этом фоне особенно заметны пока отстающие: Австрия, Болгария, Хорватия, Венгрия, Латвия (абсолютный аутсайдер с показателем 55%), Нидерланды.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины - на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит газа на понедельник в объеме 42,2 млн куб. м, свидетельствуют данные украинской компании. Показатель в воскресенье был такой же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Прокачка газа по "Северному потоку" снизилась до 33 млн куб. м в сутки. А с 31 августа по 2 сентября магистраль еще раз полностью остановится на очередную профилактику (новость об этом в очередной раз подхлестнула цены). Газопровод способен транспортировать в сутки до 167 млн куб. м газа, но мощности сократились в связи с нарушением графика обслуживания оборудования отправной станции морской магистрали - компрессорной станции "Портовая". На ней установлены газоперекачивающие агрегаты компании Rolls-Royce, газотурбинный бизнес которой перешел к Siemens. Из-за санкций Канады с ремонтной базы Siemens Energy в Россию вовремя не вернулась одна турбина. Тем временем подошло время капитального ремонта других двигателей как в связи с наработкой межремонтного пробега, так и в связи с поломками.

Спотовые цены на газ в Европе после сокращения мощностей "Северного потока" поднялись до $3222 за тысячу кубометров (контракт "на день вперед" на хабе TTF). В Азии котировки растут вслед за европейскими. Самый дорогой зимний - январский - фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) достиг $2877.

До конца месяца на ежегодную профилактику остановлена часть объектов норвежского месторождения Troll и установки подготовки газа Kollsnes. Добычные мощности снижены на 20 млн куб. м газа. Впереди - новые крупные отключения на норвежских промыслах.

Выработка электроэнергии за счет ветра в Европе на прошлой неделе составила 9,5% энергобаланса по ЕС, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. Средний показатель за позапрошлую неделю составил 10%, за август прошлого года - 11,4%.

Европейские терминалы СПГ в августе работают со средней производительностью 59%, тогда как показатель за июль был 69%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Среднесуточные поставки газа с терминалов СПГ в августе снижаются на 14% месяц месяцу. Импорт дорогого СПГ снижается в том числе по мере постепенного достижения нужного уровня запасов в хранилищах Европы.

Впереди – новая неприятность для поставок СПГ в Европу. В Мексиканском заливе начался сезон ураганов (его пик обычно приходится на период с середины августа до середины ноября), что может ограничить возможность экспорта американского СПГ. Обновленные прогнозы на сезон свидетельствуют о вероятности более высокой интенсивности ураганов, чем обычно.