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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:53

В ЕК не рассчитывают на снижение цен на газ к предстоящей зиме

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Высокие цены на газ в Европе будут держаться, вероятно, до 2024 года, поэтому Еврокомиссия уделяет особое внимание европейскому спросу на газ, заявил официальный представитель ЕК Тим Макфи.

"Цены на газ очень волатильны. Мы полагаем, что цены останутся на высоком уровне в течение всей зимы, и что они понизятся в 2024-2025 годах", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

По его словам, в связи этими колебаниями цен в Еврокомиссии делают максимум возможного, чтобы управлять спросом на газ с целью смягчать эффект от высоких тарифов для граждан и предприятий.

"Мы находимся в совершенно исключительной ситуации. Предложение не соответствует спросу. Вот почему мы делаем акцент на управление спросом. Нужно сокращать использование ископаемых источников энергии. Нужно также усиливать инвестиции в возобновляемые виды энергии. Все это является частью плана REPowerEU", - объяснил Макфи.

Он напомнил, что все страны ЕС согласовали этот план сокращения зависимости от России в сфере энергоснабжения. Поставлена цель сократить предстоящей зимой спрос на газ на 15%. ЕК находится в контакте со всеми государствами-членами при реализации этого плана. И страны ЕС должны представлять соответствующие отчеты Еврокомиссии. Первый такой отчет ожидают 15 октября.

Представитель ЕК также отметил, что санкции ЕС в отношении России не затрагивают газа, поэтому они не могут сказываться на предложении.

ЕК ЕС
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