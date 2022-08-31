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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Запасы газа в ПХГ России достигли 92%

Запасы газа в ПХГ России достигли 92%
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Уровень заполненности подземных хранилищ газа в России достиг 92%, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на селекторном совещании, посвященном Дню работника нефтяной и газовой промышленности.

"На начало периода отбора газа из подземных хранилищ мы с вами будем иметь очередной рекорд по потенциальному суточному отбору газа из подземок", - сказал глава российской компании.

Он напомнил, что приближается очередной осенне-зимний период. Миллер выразил уверенность, "Газпром", как всегда, этот период пройдет на "отлично".

К зиме 2022/23 годов в российских ПХГ должен быть создан резерв активного газа в объеме 72,662 млрд куб. м; производительность хранилищ выйдет на новый максимум 852,4 млн куб. м в сутки.

На еще одном крупном газовом рынке - американском - текущий уровень запасов газа составляет около 64%. В условиях привлекательной ценовой конъюнктуры в Европе США активно экспортируют газ, и ресурсы для закачки в свои хранилища сокращаются, что способствует росту цен и внутри США.

Средний уровень запасов в ПХГ Европы на днях преодолел отметку 80%.

Газпром Алексей Миллер
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