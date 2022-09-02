Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Кремль предупредил о дестабилизации рынка нефти в случае введения потолка цен

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Введение потолка цен российскую нефть приведет к существенной дестабилизации нефтяных рынков, убеждены в Кремле. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что в настоящее время энергетические рынки лихорадит, причем в основном в Европе.

"Принятые антироссийские меры привели к весьма и весьма глубокому кризису, к ситуации, когда европейцы, причем во многом у США, покупают за бешеные, совершенно неоправданные деньги сжиженный газ, компании США богатеют, а европейские налогоплательщики беднеют. Вот посмотрим, каким образом будут развиваться процессы по нефтяным делам в случае принятия подобных абсурдных решений", - сказал Песков.

На вопрос, опасаются ли в Кремле, что такое возможное решение негативно скажется на российском рынке, он ответил, что просчитываются все варианты: "Существуют альтернативные сценарии развития ситуации".

"Здесь можно лаконично просто вам напомнить вчерашнее заявление вице-премьера (Александра - ИФ) Новака, вы знаете, что именно Новак у нас ведет контакты по линии ОПЕК, по линии ОПЕК+, контакты, связанные с нефтяной тематикой, и он вчера однозначно и четко заявил, что те страны, которые присоединятся к потенциальному такому "потолку" цен, они не будут среди получателей российской нефти, - сказал также Песков. - Мы просто не будем на таких нерыночных принципах с ними взаимодействовать по нефти".

Отвечая на уточняющий вопрос, куда в таком случае пойдет нефть, Песков сказал: "В альтернативные направления, в те страны, которые действуют на рыночных условиях". Пресс-секретарь заметил, что "их гораздо больше ". Вместе с тем, он не стал уточнять, о каких странах идет речь.

США ранее этим летом предложили ограничить цены на российскую нефть и снять запрет на ее закупки, чтобы ограничить рост цен и не позволить России получать доходы с продажи нефти. 2 сентября министры финансов стран G7 должны обсудить план по введению этого лимита.

Вице-премьер Александр Новак сообщил журналистам, что введение "потолка" цен крайне негативно отразится на мировом рынке, и предупредил, что Россия не будет продавать нефть странам, которые поддержат эту схему. Министр финансов США Джанет Йеллен, напротив, считает, что отсутствие лимита нанесет ущерб мировой экономике.

Дмитрий Песков Александр Новак США Джанет Йеллен G7 ОПЕК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Electrolux уйдет с российского рынка

Решетников объявил, что действие моратория на банкротства прекращается

Решетников объявил, что действие моратория на банкротства прекращается

Льготное кредитование российских системообразующих компаний будет завершено

Сбербанк продал дочерний банк в Казахстане холдингу "Байтерек"

Сбербанк продал дочерний банк в Казахстане холдингу "Байтерек"

Новые тарифы в ОСАГО будут действовать с 13 сентября

Новые тарифы в ОСАГО будут действовать с 13 сентября

Air Liquide уйдет из России и передаст проекты менеджменту

Продажи "АвтоВАЗа" в августе выросли к июльским в 1,8 раза

Продажи "АвтоВАЗа" в августе выросли к июльским в 1,8 раза

РФ предложила продлить до 31 марта обнуление пошлин на ввоз некоторых товаров в ЕАЭС

Starbucks нашла нового CEO в Лондоне

UnionPay ограничила прием в России своих карт, выпущенных за рубежом

UnionPay ограничила прием в России своих карт, выпущенных за рубежом
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });