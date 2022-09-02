Кремль предупредил о дестабилизации рынка нефти в случае введения потолка цен

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Введение потолка цен российскую нефть приведет к существенной дестабилизации нефтяных рынков, убеждены в Кремле. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что в настоящее время энергетические рынки лихорадит, причем в основном в Европе.

"Принятые антироссийские меры привели к весьма и весьма глубокому кризису, к ситуации, когда европейцы, причем во многом у США, покупают за бешеные, совершенно неоправданные деньги сжиженный газ, компании США богатеют, а европейские налогоплательщики беднеют. Вот посмотрим, каким образом будут развиваться процессы по нефтяным делам в случае принятия подобных абсурдных решений", - сказал Песков.

На вопрос, опасаются ли в Кремле, что такое возможное решение негативно скажется на российском рынке, он ответил, что просчитываются все варианты: "Существуют альтернативные сценарии развития ситуации".

"Здесь можно лаконично просто вам напомнить вчерашнее заявление вице-премьера (Александра - ИФ) Новака, вы знаете, что именно Новак у нас ведет контакты по линии ОПЕК, по линии ОПЕК+, контакты, связанные с нефтяной тематикой, и он вчера однозначно и четко заявил, что те страны, которые присоединятся к потенциальному такому "потолку" цен, они не будут среди получателей российской нефти, - сказал также Песков. - Мы просто не будем на таких нерыночных принципах с ними взаимодействовать по нефти".

Отвечая на уточняющий вопрос, куда в таком случае пойдет нефть, Песков сказал: "В альтернативные направления, в те страны, которые действуют на рыночных условиях". Пресс-секретарь заметил, что "их гораздо больше ". Вместе с тем, он не стал уточнять, о каких странах идет речь.

США ранее этим летом предложили ограничить цены на российскую нефть и снять запрет на ее закупки, чтобы ограничить рост цен и не позволить России получать доходы с продажи нефти. 2 сентября министры финансов стран G7 должны обсудить план по введению этого лимита.

Вице-премьер Александр Новак сообщил журналистам, что введение "потолка" цен крайне негативно отразится на мировом рынке, и предупредил, что Россия не будет продавать нефть странам, которые поддержат эту схему. Министр финансов США Джанет Йеллен, напротив, считает, что отсутствие лимита нанесет ущерб мировой экономике.