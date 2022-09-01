Россия прекратит поставку нефти странам, которые введут потолок цен

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Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Россия прекратит поставки нефти и нефтепродуктов странам, которые введут потолок цен на российскую нефть, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак. Сейчас введение такого лимита ради удержания роста цен на нефть и ограничения доходов России обсуждают в мире с подачи США.

"Что касается ограничения цен: если они его введут, мы просто таким компаниям или странам, которые будут вводить ограничения, не будем поставлять свои нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях", - сообщил Новак.

В середине июля такую возможность допускала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Новак также отметил, что не слышал мнения, что к эмбарго на закупки российской нефти могут присоединиться Индия и Китай.

Комментируя мнение Вашингтона, что потолок цен позволит снизить мировые цены на нефть, Новак подчеркнул, что внедрение данного механизма "разрушит рынок полностью".

"На мой взгляд, это полный абсурд (введение потолка цен - ИФ). Вмешательство в рыночные механизмы такой важнейшей отрасли, как нефтяная, которая является важнейшей с точки зрения обеспечения энергобезопасности всего мира, такие попытки только приведут к дестабилизации нефтяной отрасли, рынка нефтяного. За это в первую очередь заплатят те же потребители, европейские, американские, которые уже платят сегодня по высоким ценам", - сообщил Новак.

"Мы не слышали от нефтяных производителей, которые участвуют в рынке, хоть одного позитивного отклика на этот абсурд, который обсуждается всеми", - отметил вице-премьер.

Комментируя то, что в декабре вступят в силу санкции Евросоюза на закупки россйской нефти, Новак отметил, что российские компании "знают про декабрь, готовятся к этому".

"Надеюсь, что все планы, которые у них есть, они будут учитывать декабрь. Все планы настроены на то, чтобы сохранить действующие уровни", - сообщил Новак.

ЕС ввел эмбарго на закупку российской нефти морским путем с 5 декабря 2022 года и на закупки нефтепродуктов с 5 февраля 2023 года. США запретили импорт нефти из России еще в марте.

Ожидается, что 2 сентября министры финансов стран G7 обсудят возможность ввести предельную цену на российскую нефть. Глава Минфина США Джанет Йеллен на встрече с министром финансов Великобритании Надимом Захави 31 августа предупредила, что без введения этого лимита начнется глобальный рост цен на энергоресурсы, если основной объем российской нефти будет недоступен. Канцлер Германии Олаф Шольц высказал уверенность, что подобный механизм должен быть согласован с большинством международного сообщества, иначе он не будет работать.

По данным Politico, США предлагали добиться лимита цен на российскую нефть, выведя из-под действия санкций в сфере страхования грузоперевозок только те страны, которые согласятся покупать топливо по установленной цене. По словам источников FT в администрации США, Вашингтон ведет переговоры с Китаем, Индией и рядом других стран, приобретавших российскую нефть с дисконтом к рыночной цене после отказа от ее закупок многими европейскими покупателями из-за ситуации вокруг Украины.