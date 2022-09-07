"АвтоВАЗ" запланировал с осени нанять 4 тыс. сотрудников на завод в Тольятти

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" намерен с осени дополнительно нанять 4 тысячи сотрудников на автозавод в Тольятти. ОБ этом сообщил в интервью "Интерфаксу" в кулуарах ВЭФ-2022 президент компании Максим Соколов.

"Для достижения поставленной задачи на следующий год – производства 500 тыс. автомобилей – с этого сентября стартует программа дополнительного набора сотрудников на площадку в Тольятти. Объем этого набора достаточно масштабен – потребуется еще около 4 тыс. человек", - сказал Соколов.

По его словам, сегодня на площадке в Тольятти работает 32,5 тыс. человек. Численность сотрудников ижевского производства "АвтоВАЗа" в связи с переносом сборки Vesta в Тольятти сократится примерно на 1,9 тыс. человек – с 3,2 тыс. до 1,3 тыс. сотрудников.

"Но для компании эта разница с точки зрения общей численности сотрудников будет нивелирована набором 4 тыс. новых сотрудников", - добавил топ-менеджер, отметив, что в целом в группе сегодня работают и будут работать в дальнейшем более 40 тыс. человек.

"АвтоВАЗ" в настоящее время выпускает на автозаводе в Тольятти упрощенные версии Lada Granta (производство перезапущено с начала июня), Lada Niva Legend (бывшая 4х4, с середины июля) и Lada Niva Travel (с середины августа). Модели Niva выпускаются на одной сборочной линии, Granta – на отдельной.

По итогам 8 месяцев 2022 г. "АвтоВАЗ" продал на внутреннем рынке РФ 103 124 автомобилей, что более чем в 2,4 раза (на 59%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Акционерами "АвтоВАЗа" после ухода Renault из РФ являются ФГУП "НАМИ" (67,7%) и госкорпорация "Ростех" (32,3%), контролирующие компанию через ООО "Лада Авто Холдинг".