"АвтоВАЗ" объявил о наборе сотрудников по рабочим профессиям

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" объявил о наборе на постоянную работу сотрудников по рабочим профессиям, а также мастеров. Это следует из сообщения первичной профсоюзной организации предприятия в соцсети "ВКонтакте".

Планы компании по приему сотрудников озвучил на прошлой неделе президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. По его словам, речь идет "не об одной тысяче людей".

Новых сотрудников завод привлекает, в частности, выплатами подъемных в размере 20 тыс. рублей для демобилизованных "армейцев". Кроме того, действует акция "Приведи друга", по условиям которой за "рекрутинг" можно получить выплату в 10 тыс. рублей, если рекомендованный кандидат трудоустроится в компанию до 29 декабря текущего года.

В пресс-службе "АвтоВАЗа" "Интерфаксу" подтвердили масштабные намерения компании, не уточнив точное количество вакансий.

По данным портала "Работа России", с начала недели на "АвтоВАЗе" было дополнительно открыто 15 вакантных должностей.

В настоящее время численность сотрудников АО "АвтоВАЗ" составляет 32,5 тыс. человек (согласно отчетности компании на конец 2020 года средняя численность составляла 34 198 человек).

После длительного простоя, вызванного перебоями с поставками компонентов, и почти трехмесячной работы в сокращенном четырехдневном графике "АвтоВАЗу" удалось перезапустить производство и вернуть всю группу компаний, включая Ижевский автозавод, на пятидневный режим работы. При этом с 29 августа по 27 ноября для тольяттинского автосборочного комплекса (выпуск Lada Granta, Lada Niva Legend и Lada Niva Travel) предусмотрен шестидневных режим работы со скользящим выходным.

В начале августа самарские власти сообщили планах "АвтоВАЗа" выпустить во втором полугодии 2022 года почти 140 тыс. автомобилей, что в два раза больше, чем с января по июнь текущего года.

Акционерами "АвтоВАЗа" после ухода Renault из РФ являются ФГУП "НАМИ" (67,7%) и госкорпорация "Ростех" (32,3%), контролирующие компанию через ООО "Лада Авто Холдинг".