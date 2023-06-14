"АвтоВАЗ" намерен привлечь на завод осужденных к принудительным работам

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" в связи с планами по увеличению объемов производства планирует привлечь на завод осужденных к принудительным работам, сообщается на сайте управления ФСИН по Самарской области.

Привлечь к труду на "АвтоВАЗе" осужденных к принудительным работам предполагается в связи с запланированным увеличением объемов производства на первой линии конвейера (сборка Lada Vesta NG): с сентября - на 28%, с января 2024 года - на 40%.

"Общий объем необходимых трудовых ресурсов к сентябрю 2023 года составит 1,1 тыс. человек, к январю 2024 года - еще порядка 2,9 тыс. человек", - говорится в сообщении.

По данным УФСИН, из общего объема необходимых трудовых ресурсов до 50% от общей потребности может быть закрыто осужденными к принудительным работам.

"Сейчас прорабатывается заявка на подбор кандидатов", - уточняется в сообщении.

В настоящее время на предприятии востребовано 19 наименований специалистов, в частности, слесари механосборочных работ, операторы металлообрабатывающего оборудования, кузнецы-штамповщики и маляры.

В пресс-службе "АвтоВАЗа" ситуацию с привлечением осужденных к принудительному труду "Интерфаксу" не прокомментировали.

Между тем, источник на предприятии подтвердил "Интерфаксу", что ранее подобный вариант привлечения кадров рассматривался, но пока не был реализован.

Как сообщалось, "АвтоВАЗ" объявил о наборе на постоянную работу сотрудников по рабочим профессиям в конце августа прошлого года. Завод рассчитывал трудоустроить на тольяттинскую площадку 4 тыс. человек.

По словам президента "АвтоВАЗа" Максима Соколова, расширение штата, вызвано планами наращивания производства в 2023 году и выпуском новых моделей Lada в 2024 и 2025 годах.

Производственный план "АвтоВАЗа" на 2023 год, утвержденный советом директоров компании, составляет 401,6 тыс. автомобилей.

Согласно финансовой отчетности автопроизводителя, на 31 декабря 2022 года численность его сотрудников составляла 33,301 тыс. человек (на конец 2021 года - 33,246 тыс. человек).

В настоящее время на тольяттинской площадке "АвтоВАЗ" выпускает версии Lada Granta (производство перезапущено в июне 2022 года), Lada Niva Legend (с середины июля 2022 года) и Lada Niva Travel (с середины августа 2022 года). В марте текущего года начался серийный выпуск Lada Vesta NG. В Ижевске на конец года запланировано опытное производство e-Largus.

Единственным акционером "АвтоВАЗа" является подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ", контролирующее компанию через ООО "Лада Авто Холдинг". "Ростех" в начале мая вышел из состава акционеров автопроизводителя.