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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Мантуров заявил, что АвтоВАЗ в 2023 г выйдет на производство 500 тыс. автомобилей

Мантуров заявил, что АвтоВАЗ в 2023 г выйдет на производство 500 тыс. автомобилей
Вид на территорию завода ПАО "Автоваз" в Тольятти
Фото: Яков Князев/ТАСС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Объем производства "АвтоВАЗа" в 2023 году должен составить 500 тыс. автомобилей, заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе ВЭФ-2022.

"С учетом того, что я председатель совета директоров "АвтоВАЗа", мне доверено факты или планы приоткрывать, в следующем году "АвтоВАЗ" произведет порядка 500 тыс. автомобилей", - сказал он.

Министр отметил, что "сверстан бизнес-план, есть понимание, как предприятие будет развиваться".

Это больше, чем произвел "АвтоВАЗ" в прошлом году, имея всю линейку моделей, отметил глава предприятий Максим Соколов.

В 2022 году "АвтоВАЗ" может выйти на производство 400 тыс. автомобилей, сообщала ранее пресс-служба правительства Самарской области.

Говоря в целом о развитии отрасли, Мантуров подчеркнул, что главный акцент в развитии автопрома согласно недавно принятой стратегии отрасли будет сделан на производстве компонентов, в отличие от стратегии, которая действовала с 2008 года и была ориентирована на приход на российский рынок крупнейших мировых мейджоров.

Денис Мантуров АвтоВАЗ
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