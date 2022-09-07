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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Аграрии РФ к 7 сентября собрали почти 125 млн тонн зерна

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Аграрии РФ к 7 сентября собрали почти 125 млн тонн зерна.

Как сообщает Минсельхоз в своем телеграм-канале, об этом в среду заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев на заседании оперштаба, которое проходит в Саратовской области.

"Уборка урожая уже приближается к финалу – обмолочено 75% площади под зерновыми. Темпы и урожайность позволяют рассчитывать на достойные объемы, по ряду позиций превышающие прошлогодние", - говорится в сообщении.

В настоящее время объемы собранного зерна указываются в бункерном весе (до очистки и просушки).

Минсельхоз
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