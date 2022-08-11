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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Крым собрал рекордный урожай ранних зерновых

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Крымские аграрии завершили сбор ранних зерновых, намолотив свыше 2,1 млн тонн зерна, примерно в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Урожай рекордный: намолочено более 2,1 млн тонн зерна, это на 700 тыс. тонн больше, чем в прошлом году", - написал Аксенов в своем телеграм-канале в четверг.

По данным Минсельхоза Крыма, средняя урожайность составляет более 38 ц/га.

Крым почти достиг своих рекордных показателей времен СССР. Так, наибольший урожай зерновых и зернобобовых культур в регионе был зафиксирован в советский период: в 1989 году - более 2,2 млн тонн.

Как сообщалось, уборочная кампания началась в республике в середине июня. Аграрии Крыма убирали ранние зерновые с 592 тыс. га (из них более 330 тыс. га озимой пшеницы, более 170 тыс. га озимого ячменя, свыше 43 тыс. га ярового ячменя; также были посеяны яровая пшеница, лён, кориандр, рожь, овёс, рапс, кукуруза, просо, сорго, подсолнечник). По сравнению с 2021 годом площадь под зерновыми выросла на 16 тыс. га.

Крым
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