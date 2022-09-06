Путин заявил об "очень хороших" видах на урожай зерновых

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин оценил как "очень хорошие" виды на урожай зерновых в текущем году и пообещал обсудить с министром сельского хозяйства вопрос об отмене квот на экспорт кукурузы.

"Я поговорил с министром. Сейчас ситуация кардинально меняется, виды на урожай уже определенные, они очень хорошие. Эти квоты были связаны с необходимостью обеспечить внутренние потребности. Я с ним (главой Минсельхоза - ИФ) это проработаю", - сказал Путин на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Глава региона обратился к президенту с просьбой отменить квоты на вывоз кукурузы, а также попросил пересмотреть пошлины на сою.