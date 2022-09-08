Потенциальный объем юаневых облигаций "Роснефти" может превысить 10 млрд
Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Объем дебютного размещения бондов "Роснефти" в юанях может превысить заявленную ориентировочную планку в 10 млрд.
Премаркетинг выпуска стартовал в четверг. Выступая на долговой сессии Московского финансового форума, размещение "Роснефти" в юанях анонсировал заместитель начальника департамента инструментов долгового рынка Газпромбанка Алексей Оферкин.
Он напомнил, что рынок заимствований в юанях уже опробовали несколько эмитентов - "Русал", "Полюс", планирует разместиться "Металлоинвест".
"И буквально несколько минут назад в процессе нашей дискуссии мы запустили еще одну сделку. Это "Роснефть" общим объемом уже 10 млрд юаней", - заявил представитель ГПБ, который выступает одним из организаторов размещения.
"Таргетируем этот объем на уровне "не менее", то есть в принципе компания готова брать больший объем с рынка", - сказал Оферкин.
Сделка состоится на следующей неделе, отметил он.
По словам Оферкина, сейчас формируется целая "очередь" из эмитентов, которые хотят размещаться в юанях, львиную долю составляют компании-экспортеры.