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Потенциальный объем юаневых облигаций "Роснефти" может превысить 10 млрд

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Объем дебютного размещения бондов "Роснефти" в юанях может превысить заявленную ориентировочную планку в 10 млрд.

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Премаркетинг выпуска стартовал в четверг. Выступая на долговой сессии Московского финансового форума, размещение "Роснефти" в юанях анонсировал заместитель начальника департамента инструментов долгового рынка Газпромбанка Алексей Оферкин.

Он напомнил, что рынок заимствований в юанях уже опробовали несколько эмитентов - "Русал", "Полюс", планирует разместиться "Металлоинвест".

"И буквально несколько минут назад в процессе нашей дискуссии мы запустили еще одну сделку. Это "Роснефть" общим объемом уже 10 млрд юаней", - заявил представитель ГПБ, который выступает одним из организаторов размещения.

"Таргетируем этот объем на уровне "не менее", то есть в принципе компания готова брать больший объем с рынка", - сказал Оферкин.

Сделка состоится на следующей неделе, отметил он.

По словам Оферкина, сейчас формируется целая "очередь" из эмитентов, которые хотят размещаться в юанях, львиную долю составляют компании-экспортеры.

Роснефть Газпромбанк Китай
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