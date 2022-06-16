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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

"Аэрофлот" перейдет на российскую систему бронирования билетов в конце года

"Аэрофлот" перейдет на российскую систему бронирования билетов в конце года
Фото: Universal Images Group via Getty Images

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" перейдет на российскую систему бронирования билетов в IV квартале 2022 года, сообщил замгендиректора компании Антон Мацкевич в ходе ПМЭФ-2022.

"К концу года мы запустим в сотрудничестве со "Сбером" фактически SberPay на нашем сайте и запустим систему быстрых платежей. Это будет доступно пассажирам в IV квартале. Маленькая ремарка – обсуждать не хочу, но те сервисы, о которых я сказал, будут работать уже с новой системой бронирования, на которую мигрирует "Аэрофлот" в IV квартале также", - сказал Мацкевич.

Сейчас провайдером системы бронирования "Аэрофлота" является американская Sabre. Ожидается, что в будущем компания перейдет на российскую систему "Леонардо", созданную компанией "Сирена-Трэвел" и структурами "Ростеха".

Ранее в июне на "Леонардо" перешла низкобюджетная "дочка" "Аэрофлота" – "Победа". Ранее она пользовалась услугами американской Navitaire.

В мае сообщалось, что S7, которая много лет сотрудничала с испанским провайдером Amadeus, также выбрала российского партнера, им стало АО "Онлайн резервейшн систем".

Аэрофлот
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