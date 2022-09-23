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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:46

Структура "Аэрофлота" учредила компанию-разработчика софта

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Аэрофлот-финанс" (100%-я "дочка" ПАО "Аэрофлот", держатель квазиказначейских акций общества) учредило компанию, основной вид деятельности которой - разработка компьютерного программного обеспечения, следует из данных ЕГРЮЛ.

Компания названа "А-Системс" (по аналогии с другой "дочкой" "Аэрофлот-финанса" - занимающейся техобслуживанием самолетов "А-Техникс"), она зарегистрирована 22 сентября в Москве с уставным капиталом в 107 млн рублей. Компанию возглавил Дмитрий Колчанов, в прошлом гендиректор "Аэрофлот-финанс".

Ранее "Аэрофлот" сообщал об актуализации стратегии цифровой трансформации группы "с учетом изменившейся геополитической ситуации". К 2024 году компания должна использовать более чем 80% российского программного обеспечения, к 2027 году - все 100%, говорил гендиректор перевозчика Сергей Александровский.

С 1 ноября "Аэрофлот" перейдет на отечественную систему бронирования билетов "Леонардо", также сообщал Александровский. Сейчас компания пользуется услугами американской Sabre.

Аэрофлот Аэрофлот-финанс А-Системс А-Техникс Дмитрий Колчанов Sabre Леонардо
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