Caterpillar увеличила квартальную чистую прибыль на 43%

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года американский производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности Caterpillar увеличил чистую прибыль на 43%, скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания аналитиков.

Чистая прибыль компании в июле-сентябре составила $2,041 млрд, или $3,87 в расчете на акцию, по сравнению с $1,426 млрд, или $2,60 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная прибыль составила $3,95 на акцию, тогда как аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель на уровне $3,16 на акцию.

Выручка выросла на 21% и достигла $15 млрд против $12,4 млрд годом ранее.

Консенсус-прогноз экспертов предусматривал показатель на уровне $14,4 млрд.

Продажи строительной техники выросли на 19% - до $5,26 млрд, в горнодобывающем секторе подъем составил 30% - до $2,37 млрд. Реализация техники для нефтегазодобывающей и электроэнергетической отраслей увеличилась на 22% и составила $5,1 млрд.

С начала 2022 года капитализация Caterpillar уменьшилась на 4,7%, до $102,9 млрд.