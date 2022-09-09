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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Суд утвердил взыскание с Google 21,7 млрд руб. за неудаление с YouTube информации

Суд утвердил взыскание с Google 21,7 млрд руб. за неудаление с YouTube информации
Фото: Aytac Unal/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы в пятницу признал законным взыскание с компании Google оборотного штрафа в размере 21,7 млрд рублей за повторное административное правонарушение, выразившееся в нарушении ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную информацию.

"Постановление мирового судьи о признании Google LLC виновной в административном правонарушении и назначении административного штрафа в размере 21 770 392 317 рублей оставлено без изменения, апелляционная жалоба представителя компании - без удовлетворения", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь компании Зульфия Гуринчук.

Решение суда вступило в законную силу. Если компания не выплатит штраф в установленные законом 60 суток, то суд направит материалы судебным приставам для принудительного взыскания.

18 июля мировой суд Таганского района Москвы признал компанию Google виновной в административном правонарушении, выразившемся в повторном нарушении ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную информацию. Компании был назначен штраф в размере 10% от ее годовой выручки в РФ.

Поводом для привлечения компании к административной ответственности, как отмечали в Роскомнадзоре, послужили материалы, размещенные на принадлежащем Google видеохостинге YouTube, который "целенаправленно способствует распространению" недостоверной информации о ходе специальной военной операции на Украине, дискредитирующей Вооруженные силы РФ; материалов, пропагандирующих экстремистские взгляды и идеологию террористических организаций, а также инструкции по изготовлению взрывчатых веществ".

Кроме того, заявляли в РКН, на видеохостинге размещены материалы, пропагандирующие индифферентное отношение к жизни и здоровью несовершеннолетних, а также контент с призывами к участию в несанкционированных массовых акциях, в том числе направленными в адрес несовершеннолетних.

На текущий момент неудаленными остается более 7 тыс. противоправных материалов, подчеркивали в Роскомнадзоре.

Другие штрафы

В РКН напомнили, что компания Google LLC и ее информационные ресурсы ранее неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства в части неудаления запрещенной информации. За это Google LLC оштрафована на общую сумму более 68 млн рублей.

24 декабря 2021 года судебным участком мирового судьи № 422 Таганского района в отношении компании Google LLC уже был назначен оборотный штраф по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ в размере 7,22 млрд рублей за повторное нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту, который был взыскан с компании Федеральной службой судебных приставов.

Кроме того, в отношении Google LLC и ее информационных ресурсов введены меры в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении компанией российского законодательства и запрет на распространение рекламы Google LLC и его информационных ресурсов в качестве объектов рекламирования.

16 июня российская "дочка" Google - ООО "Гугл" - подала заявление о собственном банкротстве в Арбитражный суд Москвы.

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