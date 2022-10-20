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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:22

"Полярные авиалинии", "Якутия" и "Хабаровские авиалинии" готовятся войти в АК "Аврора"

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Формирование дальневосточной авиакомпании "Аврора" пока не завершено, в ее состав должны войти еще три региональных авиаперевозчика, сообщил "Интерфаксу" гендиректор компании Константин Сухоребрик.

"Мы пока не стали акционерами "Полярных авиалиний", авиакомпании "Якутия" и "Хабаровских авиалиний", они еще в процессе", - сказал он.

Назвать сроки завершения корпоративных процедур он не смог, отметив, что это компетенция акционеров. В августе он говорил премьер-министру Михаилу Мишустину, что рассчитывает завершить все процедуры до конца 2022 года.

Акционерные соглашения о передаче пакетов акций "Авроре" подписаны с Чукотским автономным округом ("Чукотавиа") и с Камчатским краем ("Камчатское авиационное предприятие"). Ведется работа по согласованию акционерных соглашений с правительствами Хабаровского края и Якутии.

Во флоте "Авроры" 19 самолетов - восемь A319, восемь DHC-8 и три внутрирегиональных DHC-6 Twin Otter. В будущем предполагается пополнять его за счет судов российского производства.

Авиакомпания "Аврора" - бывшая "дочка" "Аэрофлота", на базе которой создана единая дальневосточная авиакомпания. По данным отчета компании за 2021 год, крупнейший акционер перевозчика (49,99%) - Сахалинская область, по 5% - у десяти других регионов Дальнего Востока, менее 1% - у "Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики".

Аврора Константин Сухоребрик Якутия Полярные авиалинии Хабаровские авиалинии ДФО Сахалинская область
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