Суд ввел в ООО "Гугл" процедуру наблюдения в рамках дела о банкротстве

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Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в понедельник признал обоснованным заявление российской "дочки" Google - ООО "Гугл" - о собственном банкротстве.

Как передал корреспондент "Интерфакса" из суда, суд ввел в отношении компании процедуру наблюдения.

Рассмотрение дела о банкротстве компании по существу суд назначил на 13 марта 2023 года.

Суд на прошлом заседании привлек Росфинмониторинг третьим лицом в разбирательстве.

Представитель должника тогда пояснил подачу заявления о банкротстве тем, что на тот момент размер требований кредиторов компании превышал 19 млрд рублей, тогда как активы компании составляют лишь около 3,5 млрд рублей. Среди кредиторов - коммерческие организации, налоговый орган и сотрудники компании.

По словам представителя должника, главное, что арестованы все девять счетов компании в Ситибанке. Средства, поступающие на них, также арестовываются, добавил он. "Мы неоднократно пытались оспорить арест счетов в судах, но безрезультатно", - отметил представитель должника.

"Мы просим суд ввести в отношении компании процедуру наблюдения", - сказал он тогда, добавив, что средства на финансирование процедуры банкротства у компании есть.

Заявление о банкротстве было подано в суд 16 июня, 23 июня оно принято к производству.

Представитель Google ранее подтвердил "Интерфаксу", что российская компания подала заявление о банкротстве, напомнив, что арест банковского счета Google в России сделало невозможным функционирование российского офиса и выполнение финансовых обязательств.

ООО "Гугл" 18 мая разместило на "Федресурсе" уведомление о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании собственного банкротства. Российская компания сообщала тогда, что с 22 марта 2022 года "предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств".

В пресс-службе Google поясняли, что арест банковского счета Google Россия сделал невозможным функционирование российского офиса, в том числе сохранение сотрудников и оплату труда в РФ, оплату поставщиков и подрядчиков, а также выполнение других финансовых обязательств.

При этом в Google сообщали, что компания продолжит предоставлять возможность использования бесплатных сервисов для пользователей из РФ, таких как "Поиск", YouTube, Gmail, "Карты" и Google Play.

Штрафы

ООО "Гугл" зарегистрировано в 2005 году. По итогам 2021 года выручка российской компании составила 134,3 млрд рублей, при этом компания получила чистый убыток в 26 млрд рублей (это первый убыток компании как минимум с 2009 года).

Российские регуляторы в настоящее время с помощью мер административного и судебного реагирования добиваются от Google удаления запрещенного контента из сервисов корпорации; локализации персональных данных пользователей из РФ; снятия ограничений с YouTube-каналов российских СМИ.

В частности, в конце декабря 2021 года Таганский суд Москвы назначил Google оборотный штраф в размере 5% выручки за 2020 год на сумму свыше 7,2 млрд руб. за повторное неудаление запрещенного в РФ контента, который компания должна была добровольно выплатить до 19 марта 2022 года. В мае судебные приставы завели дело о принудительном взыскании этого штрафа.

Кроме того, суд по заявлениям целого ряда российских СМИ о восстановлении доступа к YouTube-каналам арестовал средства и имущество на сумму 4,5 млрд рублей.

Недавно суд оштрафовал Google на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать данные россиян на территории РФ, а 9 сентября Таганский суд Москвы признал законным взыскание с Google оборотного штрафа в размере 21,7 млрд рублей за повторное административное правонарушение, выразившееся в нарушении ограничения доступа к материалам.