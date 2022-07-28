Суд признал законным взыскание приставами с Google более 7,2 млрд руб. оборотного штрафа

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Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы признал законным принудительное взыскание судебными приставами с Google оборотного штрафа в размере более 7,2 млрд рублей, назначенного судом за повторное совершение административного правонарушения.

"Рассмотрев доводы искового заявления, суд отказал представителю компании Google в иске к Главному управлению ФССП России о признании незаконным взыскания с компании штрафа в размере более 7,2 млрд рублей", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Анна Днепровская в четверг.

В суде представитель Google заявил, что приставы незаконно взыскали штраф и своими действиями нарушили права компании. Однако суд не нашел нарушений закона в действиях приставов.

Таганский суд Москвы в конце декабря 2021 года назначил Google минимальный размер оборотного штрафа в размере 5% от годовой выручки за 2020 год - более 7,2 млрд руб. по искам Роскомнадзора. Компания была признана виновной по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ (повторное правонарушение, связанное с неудалением информации владельцем ресурса в интернете).

Срок добровольной уплаты штрафа истек 19 марта 2022 года. В конце апреля приставы возбудили против компании дело о принудительном взыскании штрафа.

В конце мая этого года стало известно, что российские судебные приставы добились полного взыскания этого штрафа.

Вместе с тем, в июле Google LLC вновь подверглась оборотному штрафу в размере более 21,7 млрд рублей за отказы удалять запрещенный в РФ контент. В суде уточнили, что данная сумма штрафа составляет 10% от годовой выручки компании в РФ.

Компания Google признана виновной по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ (повторное нарушение порядка ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную информацию).

Кроме того, в отношении Google LLC и ее информационных ресурсов введены меры в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении компанией российского законодательства и запрет на распространение рекламы Google LLC и его информационных ресурсов в качестве объектов рекламирования.

16 июня российская "дочка" Google - ООО "Гугл" - подала заявление о собственном банкротстве в Арбитражный суд Москвы.