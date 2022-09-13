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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:14

В Германии подтвердили ускорение инфляции в августе до рекордных 8,8%

В Германии подтвердили ускорение инфляции в августе до рекордных 8,8%
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в августе увеличились на рекордные 8,8% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

В помесячном выражении цены выросли на 0,4%.

Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными и средними прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics.

В июле потребительские цены в ФРГ выросли на 8,5% в годовом выражении и на 0,8% относительно июня.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в августе повысились на 7,9% в годовом выражении после роста на 7,5% месяцем ранее.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,3% (после подъема на 0,9% в июле). Динамика обоих показателей также совпала с прогнозами и с предварительными данными.

Энергоносители выросли в цене на 35,6% в годовом выражении после увеличения на 35,7% в июле, продукты питания подорожали на 16,6%. Без учета этих двух категорий товаров потребительские цены увеличились на 3,5% год к году.

Германия
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