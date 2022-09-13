Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,5%

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен большинства blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent торгуется выше $94 за баррель); индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов выросли на 0,2-0,5%, при этом лидируют акции финансовых компаний и металлургов.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2462 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1282,92 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,5%.

Доллар стоит 60,46 рубля (+0,22 рубля).

Подорожали расписки TCS Group (+2,5%), OZON (+1,1%), акции "НЛМК" (+0,8%), АФК "Система" (+0,8%), "Норникеля" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), Сбербанка (+0,7% и +0,6% "префы"), ВТБ (+0,7%), ПАО "Полюс" (+0,6%), Polymetal (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,4%), "Роснефти" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +1% "префы"), "Аэрофлота" (+0,3%), "Газпрома" (+0,3%), Московской биржи (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), "ММК" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "РусГидро" (+0,2%), "Северстали" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Подешевели акции UC Rusal (-0,2%).

Оценки аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник можно назвать позитивным. Нефть стабилизировалась на относительно высоких значениях после локального отката ниже $90 за баррель. В Китае обещают стимулировать потребление, что хорошо для спроса на ряд товаров российского экспорта. Американская инфляция могла замедлиться в августе, а это повод для более слабого доллара и более высоких цен на сырьевые товары. Впрочем, разорение стратегических запасов нефти в США и провал переговоров по ядерной сделке с Ираном создают довольно прочную основу для долгосрочно высоких цен.

От рынка акций РФ во вторник ожидается продолжение роста за счет бумаг сектора нефти и газа, также могут удивить металлурги. Сектор электрогенерации становится интересным на фоне принятия новых дивидендных стратегий "ОГК-2" и "Мосэнерго", полагает аналитик.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов считает, что во вторник не исключено ослабление инерции к росту рынка акций, индекс МосБиржи может по итогам дня остаться у 2450 пунктов на фоне спада оптимизма на мировых рынках.

Рынки ожидают отчета по потребительской инфляции в США, которая впервые с лета 2020 года может показать замедление на 0,1% м/м, а в годовом сопоставлении темпы роста потребительских цен сократятся до 8,1% г/г (с 8,5% г/г). В целом ослабление инфляционного фона выглядит вполне естественным ввиду ухода монетарных факторов, но явно недостаточно для пересмотра ожиданий по политике ФРС. Так что скорее стоит ожидать сохранения консолидационных настроений на глобальных рынках в течение дня, спрос на российские "фишки" останется невысоким, что сбавит инерцию к росту индекса МосБиржи и удержит его около отметки 2450 пунктов, полагает эксперт.

Заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко отмечает, что опасения по поводу возможных распродаж после допуска нерезидентов к операциям с акциями не оправдались. Объективных данных о том, как торговали участники рынка из дружественных стран, пока нет. Тревожные ожидания отдельных инвесторов относительно распродаж, которые могли бы устроить нерезиденты, не имели под собой реальных оснований. Спрос на бумаги пока невысок и носит преимущественно спекулятивный характер.

Скорее всего, быстрого восстановления объемов торгов не произойдет и их увеличение через месяц на 5% можно уже считать хорошим результатом.

Во вторник можно ожидать смешанной динамики "фишек". Не исключено, что часть игроков предпочтет зафиксировать прибыль при приближении индекса МосБиржи к 2500 пунктам, считает Ващенко.

В США накануне индексы акций выросли на 0,7-1,3% на корпоративных новостях и в ожидании, что статданные за август покажут замедление потребительской инфляции.

Министерство труда США обнародует августовский отчет об инфляции во вторник в 15:30 по Москве. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что темпы роста потребительских цен в Соединенных Штатах в прошлом месяце замедлились до 8,1% с июльских 8,5%.

Во вторник в Азии также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,25%, южнокорейский Kospi после праздников в стране по случаю дня полнолуния поднялся на 2,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,03%, гонконгский Hang Seng растет на 0,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,4%).

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в августе увеличились на рекордные 8,8% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). В помесячном выражении цены выросли на 0,4%.

Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными и средними прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics. В июле потребительские цены в ФРГ выросли на 8,5% в годовом выражении и на 0,8% относительно июня.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены стабилизировались после роста в начале недели. Сдерживающим фактором выступают сохраняющиеся опасения снижения спроса в связи с жесткими карантинными ограничениями в Китае. Евросоюз, тем временем, готовит план сокращения потребления энергоресурсов в условиях падения поставок газа из России.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $94,02 за баррель (+0,02% и +1,3% в понедельник), октябрьская цена WTI - $87,81 за баррель (+0,03% и +1,1% в понедельник).

"Мы не думаем, что можно ждать устойчивого ралли на рынке в ближайшем будущем, - говорится в обзоре экспертов Morgan Stanley, который приводит агентство Bloomberg. - Замедление роста во всех основных экономических блоках говорит в пользу ослабления спроса на нефть на некоторое время, и это уже находит отражение в рыночной статистике. Особенно важный вклад в это вносит Китай".

США подтвердили в понедельник, что не видят возможности скорого достижения соглашения о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что считает восстановление СВПД в ближайшее время маловероятным из-за позиции Тегерана. В минувшую субботу Германия, Франция и Великобритания выразили "серьезные сомнения" в искренности Ирана в стремлении к возобновлению СВПД и предупредили, что позиция страны ставит под угрозу перспективы сделки.