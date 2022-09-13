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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Подразделение VW по выпуску грузовиков Traton продаст российские активы

Traton ожидает в результате убыток в размере до 550 млн евро

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Производители грузовиков и автобусов MAN Truck & Bus SE и Scania AB продают свои дилерские бизнесы в России местным партнерам, говорится в сообщении их материнской структуры - германской группы Traton, "дочки" концерна Volkswagen.

Scania также избавится от российского финансового подразделения.

Ожидается, что продажа активов завершится до конца 2022 года, если будет одобрена наблюдательными советами Traton и Volkswagen, а также российскими регуляторами.

Traton в результате рассчитывает зафиксировать убыток в размере до 550 млн евро (цифра может измениться в зависимости от колебаний курса рубля к евро). Группа отмечает, что это не повлияет на годовой прогноз скорректированной операционной прибыли и чистого денежного потока на 2022 год.

Ранее компания уже отразила списания в размере 113 млн евро в первом полугодии из-за "прямого влияния" конфликта на территории Украины.

Scania и Man были заметными игроками на российском рынке грузовой автотехники. По данным портала "Автостат инфо", за 2021 год в России было реализовано в общей сложности чуть более 100 тысяч средне- и крупнотоннажных грузовиков. На Scania и Man совокупно приходилось более 12% рынка. Лидером остался "КАМАЗ" с долей в 36%.

С начала 2022 года капитализация Traton упала на 36,2%, до 6,91 млрд евро.

Traton Volkswagen Scania MAN Германия Украина
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