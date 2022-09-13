Урожай кукурузы во Франции может достичь минимума более чем за 30 лет

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В 2022 году урожай кукурузы во Франции может оказаться минимальным с 1990 года из-за сильной засухи, сообщил Минсельхоз страны. По прогнозу, он сократится на 25% в годовом измерении и составит 11,6 млн тонн, передает Bloomberg.

"Ни один регион в этом году не застрахован от сокращения урожайности", - отметило министерство.

По информации Bloomberg, засуха сказалась и на урожаях кукурузы в Германии и Румынии, также крупных европейских производителей этой культуры. Кроме того, фермеры столкнулись с ростом цен на удобрения и газ - важнейшие сырьевые товары для сельского хозяйства.

Падение урожайности может привести к резкому росту цен на продовольствие в Европе в этом году, предупреждает агентство. Потребительские цены на продукты питания в Европейском союзе в июле подскочили на 12%. Страны блока продолжают импортировать зерно, в том числе кукурузу, с Украины в надежде на то, что это сгладит дефицит, несмотря на ожидаемое падение поставок из-за конфликта на территории страны.