Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Урожай кукурузы во Франции может достичь минимума более чем за 30 лет

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В 2022 году урожай кукурузы во Франции может оказаться минимальным с 1990 года из-за сильной засухи, сообщил Минсельхоз страны. По прогнозу, он сократится на 25% в годовом измерении и составит 11,6 млн тонн, передает Bloomberg.

ЭкономикаМировой продовольственный кризис: угроза или факт? ОбзорМировой продовольственный кризис: угроза или факт? ОбзорЧитать подробнее

"Ни один регион в этом году не застрахован от сокращения урожайности", - отметило министерство.

По информации Bloomberg, засуха сказалась и на урожаях кукурузы в Германии и Румынии, также крупных европейских производителей этой культуры. Кроме того, фермеры столкнулись с ростом цен на удобрения и газ - важнейшие сырьевые товары для сельского хозяйства.

Падение урожайности может привести к резкому росту цен на продовольствие в Европе в этом году, предупреждает агентство. Потребительские цены на продукты питания в Европейском союзе в июле подскочили на 12%. Страны блока продолжают импортировать зерно, в том числе кукурузу, с Украины в надежде на то, что это сгладит дефицит, несмотря на ожидаемое падение поставок из-за конфликта на территории страны.

Природные пожары в Европе

13
Рука, ИталияМегара, ГрецияОренс, ИспанияАфины, ГрецияПомбал, ПортугалияМалага, ИспанияЛандира, ФранцияБайао, ПортугалияАвила, ИспанияЛа-Тест-де-Бюш, ФранцияСамора, ИспанияБарселонаГалисия, Испания
Рука, Италия
Франция Германия Румыния Европа Минсельхоз Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд признал незаконным наложенный ФАС на "Т Плюс" штраф за манипулирование энергоценами

CFO Nordgold Смирнов возглавил компанию

Реальный эффективный курс рубля в январе-августе вырос на 36,7%

АТОР поражена масштабом возвращения туристов к туроператорам в 2022 году

АТОР поражена масштабом возвращения туристов к туроператорам в 2022 году

Минфин вернется на рынок после семимесячной паузы с ОФЗ на 10 млрд руб.

Объем депозитов в банках США во II квартале упал на рекордные $370 млрд

Объем депозитов в банках США во II квартале упал на рекордные $370 млрд

ЦБ и ведомствам поручили снять разногласия по майнингу криптовалют к 19 декабря

ЦБ и ведомствам поручили снять разногласия по майнингу криптовалют к 19 декабря

В Германии подтвердили ускорение инфляции в августе до рекордных 8,8%

В Германии подтвердили ускорение инфляции в августе до рекордных 8,8%

Brent подешевела до $93,7 за баррель после подъема накануне

Рубль стабилен к бивалютной корзине на старте торгов во вторник

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });