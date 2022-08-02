Особый режим из-за засухи распространили на всю территорию Франции

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Во Франции уже во всех 96 департаментах ввели "режим бдительности" - особых мер предосторожности в связи с засухой, сообщает BFMTV. C 29 июля свободными от этого режима оставались Париж и департаменты О-де-Сен и Сен-Сен-Дени.

Режим не предусматривает ограничений в подаче воды, но рекомендует сократить расход воды на полив дорог, тротуаров и газонов, а также на мытье машин. Домохозяйствам рекомендовано сократить потребление воды в домашних нуждах. Приоритетными потребителями воды считаются пожарные службы, больницы и питьевые резервы.

Во Францию пришла третья волна жары после засушливого июля. В ближайшие десять дней в стране значительных осадков не ожидается, кроме ливней в четверг и пятницу на востоке.

"Эпизод сильной жары подтверждается для середины недели, будет сконцентрирован в среду и четверг с максимальными температурами от 34 до 38 градусов по Цельсию, и местами до сорока градусов", - прогнозирует Meteo France, отмечая, что жара будет менее сильная и продолжительная, чем предыдущие две волны.

На юге Франции в департаментах Ардеш, Дром, Гар, Воклюз и Восточные Пиренеи объявлен "оранжевый уровень" тревоги из-за жары, самый высокий. Еще в болеее чем половине департаментов, сохраняется "желтый уровень" тревоги.