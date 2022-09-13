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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

В ООН считают, что мир неверно оценивает решение проблем с климатом

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Мир движется в неверном направлении в урегулировании проблем, связанных с изменением климата, тогда как стихийные бедствия уже обходятся человечеству примерно в $200 млн в сутки, говорится в новом докладе ООН. Об этом сообщает AP.

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По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), за последние 50 лет количество стихийных бедствий увеличились в пять раз, в среднем лишь за сутки от них погибает 115 человек.

Генсек ООН Антониу Гутерриш, комментируя данные ВМО, обратил внимание на наводнения в Пакистане, жару в Европе, засуху в Китае и в странах Африканского рога: Сомали, Эфиопии, Эритрее и Джибути, а также в США.

"Новый масштаб стихийных бедствий очень опасен. Такую цену человечество платит за зависимость от ископаемого топлива", - сказал он.

В ООН считают, что существует вероятность того, что в следующие пять лет рост температуры воздуха увеличится на 1,5 градуса по Цельсию, кроме того, с вероятностью в 93% в ближайшие пять лет ожидается рекордная жара.

Страны Европы за лето 2022 года побили рекорд разрушений от природных пожаров: огнем опустошены 662,8 тыс. га.

Из-за аномальной жары ряд стран столкнулся с нехваткой воды, в стратегически важных реках таких, как Рейн, снижался уровень воды, что крайне негативно отражалось на судоходстве; при низком уровне воды приходится снижать количество грузов, перевозимых на судах.

Наводнения в Пакистане

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Стихия достигла катастрофических масштабов, затронув все четыре провинции ПакистанаПовреждено почти 3 тыс. км дорог и 129 мостов, что заблокировало доступ к районам, которым был причинен значительный ущербНаводнения затронули 33 млн жителей страныПо словам премьер-министра Пакистана, нынешняя ситуация с ливнями "беспрецедентна для последних 30 лет"Повреждено около 1 млн жилых домовСвыше 330 тыс. человек эвакуировали в провинции Хайбер-Пахтунхва в связи с наводнениямиВласти Пакистана объявили в стране чрезвычайное положениеВ страну начала поступать международная помощьСогласно пакистанским властям, ситуация с наводнениями этого года хуже, чем в 2010 году, когда в результате стихии погибли 1,7 тыс. человек
Стихия достигла катастрофических масштабов, затронув все четыре провинции Пакистана
ВМО Антониу Гуттериш ООН Пакистан Европа Рейн
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