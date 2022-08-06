Во Франции в связи с засухой не исключают дефицита молока в ближайшие месяцы

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Французская Национальная федерация профсоюзов сельхозпроизводителей (FNSEA) заявила об ожиданиях нехватки молока в стране в предстоящие осень и зиму.

"Для производства молока необходим фураж, главным образом люцерна и кукуруза, которые в этом году не уродились. То есть существует риск нехватки молока этой осенью и этой зимой", - сообщил в эфире канала Franceinfo председатель экономической комиссии FNSEA Янник Фьялип.

По его словам, из-за поразившей страну засухи коровам, "которые обычно в этот период находятся на пастбищах, больше нечего там есть".

По мнению Franceinfo, такая ситуация чревата ростом цен на молоко. Но не только по этой причине, уточняет канал. Производители требуют пересмотра цен на их продукцию, чтобы "обеспечить устойчивость сектора".

"Цена молока во Франции на 20% ниже, чем та, которую платят другим европейским производителям, особенно в Германии и Нидерландах", - объяснил представитель профсоюзов.

Однако, помимо пересмотра цен, профсоюзы в связи с засухой желают, чтобы были активированы фонды помощи на случай стихийных бедствий, которые позволили бы животноводам покупать фураж при 50-процентном софинансировании государством.