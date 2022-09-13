CEO PayPal отметил достижение компанией поворотного момента после трудностей

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Американская платежная система PayPal Holdings столкнулась с трудностями на фоне возобновления экономической активности после пандемии коронавируса, однако ее главный исполнительный директор Дэн Шульман убежден, что компания сможет восстановить показатели. Об этом сообщает MarketWatch.

"Я бы сказал, что мы явно достигли поворотного момента", - сказал он инвесторам на конференции Goldman Sachs.

Шульман указал на ускорение роста выручки с апреля по июль на фоне усиления внимания компании к своим наиболее многообещающим сегментам. PayPal также сокращает расходы и демонстрирует ускорение роста своих показателей.

Некоторые аналитики в последнее время стали высказывать опасения в связи с конкуренцией на рынке платежных систем и возможностью PayPal сохранить свою долю, отмечает MarketWatch.

Шульман признал наличие "жесткой конкуренции" на рынке.

По итогам второго квартала 2022 года PayPal получила чистый убыток, однако скорректированная прибыль и выручка превзошли прогнозы аналитиков.

С начала 2022 года капитализация PayPal сократилась на 49,2%.