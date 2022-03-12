PayPal попросила российских пользователей вывести деньги со своих счетов до 18 марта

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Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Платежная компания PayPal попросила российских пользователей вывести деньги со своих счетов до 18 марта. Об этом сообщается на сайте корпорации.

В PayPal отметили, что пока сохраняют функцию вывода средств, но опасаются возможных дальнейших сбоев в обслуживании.

Компания 5 марта приостановила работу в России. Ранее Альфа-банк уже рекомендовал своим клиентам проверить электронные кошельки, чтобы успеть вывести средства до полной остановки работы PayPal в России.

До этого о приостановке работы на российском рынке заявили международные платежные компании Visa и Mastercard, а также American Express и JCB.