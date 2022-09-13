Еврокомиссия 14 сентября представит меры по решению проблем на энергорынке

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Член Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон сообщила, что 14 сентября, будет обнародовано предложение ЕК по решению ряда проблем, возникших на энергетическом рынке Евросоюза. Она анонсировала это на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге.

В числе мер она, в частности, назвала сокращение спроса на электроэнергию, ограничение доходов энергокомпаний, производящих электроэнергию с низкими затратами, взносы от получающих сверхприбыли компаний по производству газа, нефти и угля.

Касаясь российского газового импорта, Симсон отметила, что "потолок" цен на российский газ позволил бы решить проблему спекуляций, но нужно больше работы, чтобы оценить риск возможного негативного воздействия такой меры на некоторые государства-члены ЕС. Кроме того, Еврокомиссия продолжит анализировать, как смогло бы функционировать ограничение цены на весь газовый импорт и какими будут последствия.