Власти Норвегии заявили о скептическом отношении к идее о потолке цен на газ

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что Осло скептически относится к идее введения потолка цен на природный газ, поскольку это не решит фундаментальную проблему Европы - малое количество газа, передают в понедельник европейские СМИ.

"Мы идем на переговоры без предубеждений, но скептически относимся к потолку цен на природный газ. Потолок цен не решит фундаментальную проблему, заключающуюся в том, что в Европе слишком мало газа", - заявил Стере.

С таким заявлением он выступил после телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что министры энергетики стран Евросоюза в прошлую пятницу не смогли преодолеть разногласия и найти общий язык по вопросу российского газа на фоне роста цен на энергоносители с приближением холодного сезона.

"Министры энергетики 27 стран-членов ЕС не смогли устранить разногласия по теме "потолка цен" на российский природный газ, поскольку не желающая менять позицию Венгрия заявила, что это идет против ее интересов", - передало агентство.

Кроме того, другие страны разошлись во мнениях относительно того, должен ли ценовой потолок применяться только в отношении России или также и к другим поставщикам.