Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Власти Норвегии заявили о скептическом отношении к идее о потолке цен на газ

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что Осло скептически относится к идее введения потолка цен на природный газ, поскольку это не решит фундаментальную проблему Европы - малое количество газа, передают в понедельник европейские СМИ.

"Мы идем на переговоры без предубеждений, но скептически относимся к потолку цен на природный газ. Потолок цен не решит фундаментальную проблему, заключающуюся в том, что в Европе слишком мало газа", - заявил Стере.

С таким заявлением он выступил после телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что министры энергетики стран Евросоюза в прошлую пятницу не смогли преодолеть разногласия и найти общий язык по вопросу российского газа на фоне роста цен на энергоносители с приближением холодного сезона.

"Министры энергетики 27 стран-членов ЕС не смогли устранить разногласия по теме "потолка цен" на российский природный газ, поскольку не желающая менять позицию Венгрия заявила, что это идет против ее интересов", - передало агентство.

Кроме того, другие страны разошлись во мнениях относительно того, должен ли ценовой потолок применяться только в отношении России или также и к другим поставщикам.

Норвегия Европа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

В ДНР заявили, что ВСУ продолжают попытки наступления в направлении Красного Лимана

Военная операция на Украине

Глава МАГАТЭ назвал главной задачей прекращение обстрелов Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ назвал главной задачей прекращение обстрелов Запорожской АЭС
Пандемия коронавируса

Пекинский парк аттракционов Universal Studios сократил штат на четверть

Пекинский парк аттракционов Universal Studios сократил штат на четверть

ООН призвала ЕС бороться с изменениями климата, несмотря на рост цен на энергоносители

ООН призвала ЕС бороться с изменениями климата, несмотря на рост цен на энергоносители
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об ударах по подразделениям и резервам ВСУ под Харьковом

Замглавы Новой Каховки, убийство которого было инсценировано, намерен вернуться к работе

Brent подешевела до $91,45 за баррель

Brent подешевела до $91,45 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 12 сентября

Испанец Алькарас выиграл US Open и станет первой ракеткой мира

Испанец Алькарас выиграл US Open и станет первой ракеткой мира

Правящий блок левых партий Швеции лидирует по итогам выборов в парламент

Правящий блок левых партий Швеции лидирует по итогам выборов в парламент
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });