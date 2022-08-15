"Яндекс" дополнительно выкупил облигации на $48,6 млн

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - "Яндекс" продолжает выкуп конвертируемых облигаций у их держателей - компания дополнительно выкупила бонды на $48,6 млн, сообщила компания. К данному моменту у держателей выкуплено 97,14% конвертируемых облигаций.

Ранее "Яндекс" закрыл сделку по выкупу у держателей 93,2% конвертируемых облигаций.

Бондхолдеры получают $140 тысяч и 957 акций Yandex N.V. за каждые $200 тысяч номинальной стоимости облигаций.

Эмитентом конвертируемых облигаций на $1,25 млрд с купоном 0,75% является зарегистрированная в Нидерландах Yandex N.V., они размещены в феврале 2020 года.

Оставшиеся бумаги планируется выкупить до 12 сентября 2022 года.

"Яндекс" финансирует сделку за счет привлечения кредита. Детали финансирования в компании не раскрывают.

В конце февраля 2022 года NASDAQ приостановила торги акциями компаний с основным бизнесом в России, включая "Яндекс". По условиям выпуска облигаций, их держатели имеют право потребовать погашения бумаг, если торгов акциями нет в течение пяти рабочих дней. В начале марта компания сообщила о формировании специального комитета бондхолдеров и начале обсуждений вариантов реструктуризации.