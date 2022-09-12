Калининградской области выделят 5 млрд рублей на создание новых рабочих мест

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Правительство выделит Калининградской области более пяти миллиардов рублей на поддержку инвестпроектов и новые рабочие места, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Отдельную помощь окажем Калининградской области. Из-за действий недружественных государств регион столкнулся с ограничениями на транзит грузов из других российских субъектов. На поддержку инвестиционных проектов и создание новых рабочих мест в этой области выделим пять с половиной миллиардов рублей", - заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.