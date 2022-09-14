Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

"Яндекс" запускает цифровую банковскую карту

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - "Яндекс" запускает цифровую дебетовую карту платежной системы "Мир", сообщила компания.

Держатели карты смогут использовать ее как для оплаты продуктов "Яндекса", так и за пределами сервисов компании - онлайн и офлайн (через приложение Mir Pay на ОС Android).

Карту можно будет открыть в приложениях "Яндекса" - Go, "Маркет" и "Драйв".

Экономика"Яндекс" и VK завершили обмен активами"Яндекс" и VK завершили обмен активамиЧитать подробнее

"Яндекс" развивает финтех-направление с 2021 года, после приобретения банка "Акрополь" (позднее переименован в Яндекс банк). В результате сделки интернет-компании перешла банковская лицензия, которая позволяет развивать финтех-направление и запускать продукты для пользователей в этой сфере.

В начале февраля 2022 года "Яндекс" заявлял о планах тестирования транзакционных розничных продуктов в первом полугодии. Кредитные сервисы были намечены на вторую половину года.

До этого "Яндекс" запускал продукт "Счет", который позволял пользователям оплачивать сервисы "Яндекса".

Также у компании есть продукт Yandex Pay, который позволяет пользователям интернет-компании оплачивать покупки без постоянного ввода данных карты на различных онлайн-площадках.

Яндекс Мир
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Интеррос" передаст до 50% акций Росбанка в благотворительный фонд Потанина

"Интеррос" передаст до 50% акций Росбанка в благотворительный фонд Потанина

"Ъ" сообщил о предложении выкупить самолеты иностранных лизингодателей за счет ФНБ

Дефицит бюджета США в августе вырос на 29%

OneWeb подписала соглашение с Arianespace о запуске своих интернет-спутников

OneWeb подписала соглашение с Arianespace о запуске своих интернет-спутников

"Газпром" продолжает освоение шельфа Сахалина, несмотря на отказы западных подрядчиков

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });