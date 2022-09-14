"Яндекс" запускает цифровую банковскую карту

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - "Яндекс" запускает цифровую дебетовую карту платежной системы "Мир", сообщила компания.

Держатели карты смогут использовать ее как для оплаты продуктов "Яндекса", так и за пределами сервисов компании - онлайн и офлайн (через приложение Mir Pay на ОС Android).

Карту можно будет открыть в приложениях "Яндекса" - Go, "Маркет" и "Драйв".

"Яндекс" развивает финтех-направление с 2021 года, после приобретения банка "Акрополь" (позднее переименован в Яндекс банк). В результате сделки интернет-компании перешла банковская лицензия, которая позволяет развивать финтех-направление и запускать продукты для пользователей в этой сфере.

В начале февраля 2022 года "Яндекс" заявлял о планах тестирования транзакционных розничных продуктов в первом полугодии. Кредитные сервисы были намечены на вторую половину года.

До этого "Яндекс" запускал продукт "Счет", который позволял пользователям оплачивать сервисы "Яндекса".

Также у компании есть продукт Yandex Pay, который позволяет пользователям интернет-компании оплачивать покупки без постоянного ввода данных карты на различных онлайн-площадках.