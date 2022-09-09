"Яндекс" стал владельцем Delivery Club

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Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Сервис доставки еды Delivery Club перешел в собственность "Яндекса", следует из данных ЕГРЮЛ.

В частности, ООО "Яндекс" получило 99,95% ООО "Деливери Клаб", оставшиеся - у ООО "ГИС Технологии" ("дочка" интернет-компании). Сделка совершена 8 сентября.

"Мы занимаемся подготовкой документов и технической части для полного закрытия всех частей этой сделки. На это понадобится некоторое время. Как только сделка будет закрыта, мы обязательно об этом расскажем", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе "Яндекса".

"Яндекс" в августе подписал с интернет-холдингом VK обязывающие документы об обмене сервисов "Дзен" и "Новости" на сервис доставки еды из ресторанов и магазинов Delivery Club. Предварительно VK должен был выйти из СП со Сбербанком в сфере транспорта и фудтеха "О2О Холдинг", получив 100% Delivery Club. Сделка - безденежная, ее предполагалось закрыть до конца года.

В конце августа ФАС разрешила компаниям произвести обмен активами, выдав предписание о необходимости сохранения конкуренции на соответствующих рынках.

В частности, в рамках предписания по ходатайству "Яндекса" на покупку Delivery Club одним из требований антимонопольного ведомства является отсутствие каких-либо преимуществ для ресторанов и доставщиков, использующих сервис "Яндекс.Еда", по отношению к другим агрегаторам заказов. Кроме того, "Яндекс" не должен принимать мер, направленных на отказ или сокращение использования ресторанами Delivery Club или других сторонних сервисов. В "Яндексе" говорили, что что фудтех-сервис "Яндекс Еда" и так поддерживает принципы открытости и равенства на рынке, в том числе и при работе с партнерами.