"Яндекс" и VK завершили обмен активами

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Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Интернет-компании "Яндекс" и VK закрыли сделку по обмену проектами в сфере контента и доставки еды, говорится в пресс-релизе "Яндекса".

По условиям сделки, новым владельцем сервисов "Новости" и "Дзен" стала VK, а "Яндекс" приобрел у VK сервис Delivery Club.

Компании подписали обязывающие документы по сделкам 23 августа. Тогда же в "Яндексе" поясняли, что они являются безденежными.

30 августа обмен активами между "Яндексом" и VK одобрила Федеральная антимонопольная служба, но с предписаниями.

В начале сентября "дочка" VK консолидировала 100% Delivery Club, ранее входивший в портфель активов совместного предприятия VK и Сбербанка в сфере транспорта и фудтеха. 9 сентября сервис доставки еды перешел в собственность "Яндекса".

VK - в обмен на Delivery Club - получил контентные платформы "Дзен" и "Новости".

Результаты проектов будут консолидированы в отчетности VK с III квартала 2022 года, уточняется в релизе интернет-компании.

VK получила права на технологии и айдентику обоих сервисов и регистрирует переход прав на товарный знак "Дзена". Сервисы сохранят интерфейс и будут доступны на портале dzen.ru, наряду с поисковой строкой "Яндекса" и погодой.

Кроме того, "Дзен" сохранит текущие инструменты монетизации для создателей контента, будет доступен в веб-версии и в мобильном приложении.

"Яндекс", в свою очередь, продолжит развивать бренд Delivery Club, при этом сервис перейдёт на единую технологическую платформу с "Яндекс Едой".