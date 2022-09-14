Johnson & Johnson запускает buyback на сумму до $5 млрд

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Американская Johnson & Johnson (J&J), крупнейший мировой производитель медицинских товаров, запускает программу обратного выкупа акций на сумму до $5 млрд.

Выкуп акций будет производиться время от времени по усмотрению менеджмента, причем программа не имеет временного лимита и может быть приостановлена в любой момент, говорится в пресс-релизе компании. Программа предусматривает возможность приобретения бумаг как на открытом рынке, так и в рамках частных сделок.

"Последние два года показали устойчивость бизнеса компании. При сильном денежном потоке и минимальном за пять лет уровне долга у нас есть возможность инвестировать в инновации, повышать дивиденды, делать стратегические приобретения, а также предпринять этот шаг для поощрения акционеров", - заявил главный исполнительный директор J&J Хоакин Дуато, комментируя решение о запуске программы выкупа акций.

J&J также подтвердила прогноз, по которому ее выручка в 2022 году увеличится на 6,5-7,5%, а скорректированная прибыль в расчете на акцию составит $10,65-10,75.

J&J производит изделия медицинского назначения, оборудование, лекарственные препараты, а также товары для гигиены.

С начала 2022 года капитализация компании снизилась на 5,7%, до $435,5 млрд.