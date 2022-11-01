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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:06

Johnson & Johnson покупает Abiomed, оценив компанию в $16,6 млрд

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Американская Johnson & Johnson (J&J), крупнейший мировой производитель товаров для здоровья, достигла соглашения о приобретении производителя медицинского оборудования Abiomed Inc., оценив компанию в $16,6 млрд.

Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, J&J заплатит $380 за акцию Abiomed, что на 50,7% выше котировок на закрытие торгов в понедельник. Акционеры Abiomed также получат до $35 на акцию в случае достижения определенных показателей.

Ожидается, что сделка будет закрыта до конца первого квартала 2023 года. После этого Abiomed будет функционировать в качестве отдельного подразделения в составе Johnson & Johnson MedTech.

Акции Abiomed взлетели на 51% в ходе предварительных торгов во вторник, бумаги J&J дешевеют на 0,85%. Капитализация Abiomed с начала года сократилась на 30%, рыночная стоимость J&J выросла на 1,7%.

Johnson & Johnson Abiomed
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