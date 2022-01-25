Johnson & Johnson увеличил чистую прибыль в IV квартале почти в три раза

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Американская Johnson & Johnson (J&J), крупнейший мировой производитель товаров для здоровья, увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2021 года почти в три раза, выручку - на 10,4%. Но последний показатель не оправдал прогнозов рынка.

Как говорится в пресс-релизе J&J, чистая прибыль в октябре-декабре выросла до $4,736 млрд, или $1,77 в расчете на акцию, по сравнению с $1,738 млрд, или $0,65 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,13 на акцию, превысив консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $2,12 на акцию.

Квартальная выручка J&J составила $24,804 млрд против $22,475 млрд годом ранее при среднем прогнозе рынка в $25,284 млрд.

Выручка подразделения, выпускающего потребительские товары медицинского назначения, увеличилась на 1,1%, до $2,657 млрд. Выручка в сфере фармацевтической продукции повысилась на 16,5%, до $14,288 млрд, в сегменте медицинских устройств - на 4,1%, до $6,859 млрд.

J&J улучшила прогнозы ключевых финпоказателей на год. Согласно новому прогнозу, скорректированная прибыль компании составит $10,4-10,6 на акцию (предыдущий прогноз - $9,77-9,82 на акцию), выручка с учетом доходов от продажи вакцин против COVID-19 - $98,9-100,4 млрд (предыдущий прогноз - $92,8-93,3 млрд).

Аналитики FactSet прогнозировали годовую выручку компании в размере $98 млрд, скорректированную прибыль - $10,35 на акцию.

Акции J&J снижаются на 2% в ходе предварительных торгов во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость упала на 1,8%, тогда как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 11%, а S&P 500 - на 14%.