Минпромторг исключил из параллельного импорта запчасти для Renault

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Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Минпромторг изменил перечень товаров и брендов, которые можно ввозить в Россию по схеме параллельного импорта (то есть без согласия правообладателя при условии начала мировых продаж), исключив из него запчасти Renault.

Такой приказ министерства публикован на официальном портале правовой информации.

"Важным изменением стало исключение бренда Renault из списка параллельного импорта, поскольку АО "АвтоВАЗ" принял на себя обязательства по обеспечению гарантийного обслуживания данной марки, включая торговлю запчастями", - объяснили в пресс-службе Минпромторга.

Renault в середине мая передал свой московский завод ЗАО "Рено Россия" в управление правительству Москвы, а 67,7% долей в контролирующем СП "АвтоВАЗа" (ООО "Лада Авто Холдинг") - российскому ФГУП "НАМИ" в рамках символической сделки за 1 рубль с опционом обратного выкупа в течение шести лет.

Одновременно в перечень для параллельного импорта были включены бренды автозапчастей и расходных материалов - Datsun, Castrol, Liqui Moly.

"Эти изменения были необходимы, так как важнейшим показателем эффективности действия механизма параллельного импорта продукции является доступность всех необходимых товаров для российских граждан и промышленных предприятий", - отметили в Минпромторге.