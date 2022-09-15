Госфонд Казахстана "Самрук-Казына" готов выйти из проектов с партнерами под угрозой санкций

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Госфонд "Самрук-Казына" в полном объеме соблюдает режим санкций и готов выйти из проектов, которые могут попасть под санкции, сообщил на брифинге председатель правления фонда Алмасадам Саткалиев.

"Фонд в полном объеме выполняет все санкции, возникшие в результате геополитических конфликтов. В частности, мы и наши портфельные компании привлекли ведущие юридические компании, которые специализируются по консалтингу, контролю и экспертизе договоров, которые заключаются с фондом в части избежания любых санкций и, в том числе, вторичных", - сказал он.

Он заверил, что госфонд готов выйти из тех проектов, которые нарушают режим санкций.

"Во все наши текущие договора с потенциальными рисковыми партнерами, которые могут попасть под санкции или акционеры которых являются санкционными лицами, во все эти договора включены так называемые "санкционные оговорки", которые подразумевают выход фонда из данных проектов, причем выход без потерь для "Самрук-Казына" и портфеля его компаний", - уточнил Саткалиев.

По его словам, фонд находится "в постоянном контакте с регуляторами, с министерством иностранных дел, соответствующими службами, в частности, OFAC США, работают с дипломатическим корпусом, послами "с целью недопущения рисков введения санкций на компании и активы фондов".

АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" было создано в 2008 году. Под управлением фонда находятся крупнейшие стратегические компании страны, среди которых Air Astana, "Казахтелеком", "Казатомпром", "КазМунайГаз", "Казпочта", "Казахстан темир жолы", "Kegoc" и другие.