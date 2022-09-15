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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

WSJ сообщила о решении Tesla отказаться от выпуска аккумуляторов в ФРГ в пользу США

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla Inc. поставил на паузу план по производству аккумуляторов в Германии в связи с возможностью получить налоговые льготы в США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По их словам, Tesla рассматривает возможность отправить в Штаты оборудование для производства аккумуляторов, предназначавшееся для ее предприятия в Берлине.

Увеличение производства электромобильных батарей в США позволит Tesla претендовать на налоговые льготы в рамках подписанного в августе президентом Джо Байденом закона Inflation Reduction Act (IRA), отмечает WSJ.

По оценкам аналитиков, налоговые вычеты, предусмотренные законом, могут компенсировать компании более трети расходов на выпуск аккумуляторов, если они будут производиться в США. IRA также предусматривает предоставление налогового вычета в $7,5 тысячи для покупателей электромобилей, в которых использованы батареи, удовлетворяющие определенным требованиям.

Tesla, которая совместно с Panasonic Holdings Corp. выпускает аккумуляторы на предприятии в Неваде, вероятно, будет одним из первых бенефициаров новых стимулов, отмечают эксперты.

С начала 2022 года капитализация Tesla снизилась на 14%.

Tesla США Германия Берлин Джо Байден IRA Panasonic Невада
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