Tesla запланировала удвоить продажи электрокаров в Германии в 2022 году

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla Inc. планирует вдвое нарастить продажи в Германии в 2022 году, заявил один из региональных управляющих компании германскому порталу Automobilwoche.

"Наша цель - увеличивать вдвое продажи каждый год", - сказал он.

В текущем году компания нацелена продать в ФРГ около 80 тысяч электрокаров. В 2021 году ее продажи в Германии составили 39 714 электромобилей.

Компании принадлежит завод по выпуску аккумуляторов в окрестностях Берлина.