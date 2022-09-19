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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Tesla запланировала удвоить продажи электрокаров в Германии в 2022 году

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla Inc. планирует вдвое нарастить продажи в Германии в 2022 году, заявил один из региональных управляющих компании германскому порталу Automobilwoche.

"Наша цель - увеличивать вдвое продажи каждый год", - сказал он.

В текущем году компания нацелена продать в ФРГ около 80 тысяч электрокаров. В 2021 году ее продажи в Германии составили 39 714 электромобилей.

Компании принадлежит завод по выпуску аккумуляторов в окрестностях Берлина.

Tesla США Германия Берлин
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