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Honda и LG Energy построят в Огайо завод электромобильных аккумуляторов

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Honda Motor Co. и южнокорейская LG Energy Solution Ltd. планируют построить предприятие по выпуску электромобильных аккумуляторов в американском штате Огайо, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Стоимость проекта может составить несколько миллиардов долларов.

По словам одного из источников, компании намерены начать строительство завода в 2023 году и рассчитывают запустить массовое производство аккумуляторов в 2025 году.

Для Honda это предприятие станет одним из первых крупных проектов инвестиций в создание собственной цепочки поставок батарей для электромобилей, отмечает газета.

Другие автопроизводители также создают СП с производителями аккумуляторов для строительства предприятий в США. В январе General Motors Co. объявила о намерении построить завод по выпуску электромобильных аккумуляторов стоимостью $2,6 млрд в Мичигане совместно с LG Energy, а спустя четыре месяца Stellantis NV сообщила, что объединяет усилия с Samsung SDI для строительства завода в Индиане стоимостью $2,5 млрд.

Поскольку стоимость батарей для электромобилей растет вслед за ростом цен на сырье, а также увеличением спроса, можно ожидать появления новых СП в отрасли в следующие несколько лет, отмечают эксперты S&P Global Ratings. Автопроизводители тратят все больше на аккумуляторы, и это заставляет их создавать партнерства с производителями батарей, чтобы добиться экономии на масштабе, говорится в обзоре S&P.

LG Energy Honda Motor США Огайо
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