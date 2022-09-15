Нефть Brent подешевела до $92,65 за баррель

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки усилили снижение в ходе торгов в четверг на фоне укрепления доллара и опасений по поводу мировой экономики.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:29 по московскому времени подешевели на $1,45 (1,54%) - до $92,65 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени понизились на $1,26 (1,42%) - до $87,22 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 1%, WTI - на 1,3%.

Долларовый индекс, показывающий динамику американской валюты к шести крупнейшим валютам мира, умеренно поднимается в четверг, оказывая давление на сырьевые товары, включая нефть.

Кроме того, трейдеры оценивают сделанное накануне заявление Международного энергетического агентства (МЭА) о том, что спрос на нефть в Китае в 2022 году может снизиться впервые с 1990 года из-за жестких мер, принимаемых властями для сдерживания распространения коронавируса. Согласно прогнозу МЭА, спрос на нефть в КНР в этом году уменьшится на 2,7%.

Между тем министерство энергетики США сообщило в среду, что может приступить к пополнению стратегического нефтяного резерва (SPR) лишь после 2023 финансового года, который начнется 1 октября. Ранее Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Штаты намерены начать пополнение SPR при падении цены нефти ниже $80 за баррель. В Минэнерго отметили, что его план в отношении SPR не предусматривает триггерной цены, которая должна спровоцировать закупки нефти.

"Цены на нефть достигли нашей краткосрочной цели после снижения, вызванного техническими факторами. Однако на ближайшую перспективу мы придерживаемся осторожного прогноза, поскольку на мировую экономику оказывают давление растущие ставки, подрывая спрос на топливо", - написал старший рыночный экономист Spartan Capital Securities Питер Кардилло.

Тем не менее, он ожидает, что в следующем квартале нефть будет торговаться в диапазоне от $82 до $92 за баррель.