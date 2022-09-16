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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:50

Brent подорожала до $91,2 за баррель после обвала котировок в четверг

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо поднимаются утром в пятницу после резкого снижения накануне, вызванного укреплением доллара и опасениями по поводу мирового спроса на топливо.

К 8:08 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,35 (0,39%), до $91,19 за баррель. В четверг Brent подешевела на $3,26 (3,5%), до $90,84 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,2 (0,24%), до $85,3 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $3,38 (3,8%), до $85,10 за баррель.

"Доллар активно восстановился и удерживается у недавних максимумов на фоне "ястребиного" прогноза политики Федрезерва на ближайшие месяцы", - написали аналитики энергетического отдела StoneX.

Сентябрьское заседания ФРС состоится на следующей неделе, и рынок уверен, что центробанк снова повысит ключевую ставку на 75 базисных пунктов, чтобы замедлить сохраняющуюся высокую инфляцию в США.

"На ближайшую перспективу мы придерживаемся осторожного прогноза относительно цен на нефть, поскольку на мировую экономику оказывают давление растущие ставки, подрывая спрос на топливо", - написал старший рыночный экономист Spartan Capital Securities Питер Кардилло.

Brent WTI ФРС США
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